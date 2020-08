Per Lei Combattiamo SOCIAL | Veron augura buon compleanno a Correa riaprendo il cassetto dei ricordi | FOTO SOCIAL | Veron augura buon compleanno a Correa riaprendo il cassetto dei ricordi | FOTO Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Juan Sebastian Veron e Joaquin Correa. In una sola foto il passato ed il presente della Lazio. Nel giorno del compleanno del Tucu, la Brujita ha voluto partecipare ai tanti messaggi di auguri postando via social una foto lontana nel tempo quando i due indossavano insieme la maglia dell’ Estudiantes, la squadra che ha fatto esordire nel calcio dei grandi el Tucu. Un messaggio d’affetto importante da parte di un calciatore, Veron, che nella Capitale ha lasciato grandi ricordi.



Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

More in Per Lei Combattiamo