Tanti auguri a Correa, il Tucu spegne 26 candeline | FOTO

Da oggetto nascosto a jolly fondamentale nello scacchiere d’Inzaghi. Joaquin Correa ha convinto tutti e ora è pronto a prendersi l’attacco della Lazio sulle spalle così da farlo ballare a ritmo di Tucumania. Tra pochi giorni sarà ora di scendere nuovamente in campo ad Auronzo di Cadore, ma intanto il Tucu si gode le vacanze festeggiando il suo compleanno. Sono 26 le candeline da spegnere come ricordato dalla Lazio via social.

🎈🎉 Tanti auguri di buon compleanno a @tucu_correa! Joaquin spegne oggi 2️⃣6️⃣ candeline 🎂 pic.twitter.com/kqFfUR97Wb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 13, 2020







