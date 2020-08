Barcellona, Umtiti positivo al coronavirus

Il Barcellona attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota la positività al coronavirus di un suo calciatore: si tratta del difensore Umtiti. Nessun pericolo però per il match di stasera contro il Bayer Monaco, valido per l’accesso alla semifinale di Champions. Il giocatore infatti non ha seguito la squadra a Lisbona e al momento dell’esame si trovava a Barcellona dove sta seguendo un percorso di riabilitazione. La società fa sapere che il calciatore è asintomatico ed è già stato predisposto l’isolamento.







