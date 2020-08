CALCIOMERCATO – Borja Mayoral in stand-by: ci sono anche Valencia e Fiorentina

Borja Mayoral è da tempo un obiettivo della Lazio per l’attacco. Igli Tare si è già mosso, segue varie piste tra le quali quella che porta al classe 1997 del Real Madrid (nelle ultime due stagioni in prestito al Levante). Per il momento, però, la trattativa è in stand-by. Questa fase di attesa ha permesso l’inserimento del Valencia, che pure sta provando a prendere Borja Mayoral. E in Italia non c’è solo la Lazio, l’attaccante spagnolo infatti intriga anche la Fiorentina.

