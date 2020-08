CALCIOMERCATO | Il Fenerbahçe mette gli occhi su Bastos

La trattativa che vede l’attaccante Vedat Muriqi approdare alla Lazio è in dirittura di arrivo: c’è infatti l’intesa con il Fenerbahçe per una cifra totale di 18 milioni di euro. Stando però a quanto riporta il sito Ajansspor.com, durante il colloquio con il club turco sarebbe emerso un interesse dello stesso Fenerbahçe per il profilo di Bastos: il difensore angolano è tra i possibili nomi in uscita e la dirigenza biancoceleste lo valuta tra i 4 e i 5 milioni di euro.





