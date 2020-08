CALCIOMERCATO | Lazio, sfuma Fofana: “Ho scelto il Lens, desidero tornare in Francia”

Sfuma la pista Seko Fofana per la Lazio. Il centrocampista ivoriano, da tempo nel mirino dei biancocelesti, ha messo la parola fine alle indiscrezioni sul suo futuro esponendosi in maniera esplicita a L’Equipe dove ha rivelato come abbia già scelto la sua prossima destinazione, ossia il Lens. Il calciatore dell’Udinese ha precisato infatti come abbia scelto da subito i francesi anche per il desiderio di tornare oltralpe così da mettere la sua esperienza a disposizione dei giallorossi. In conclusione, Fofana ha voluto ringraziare l’Udinese augurandosi che presto le società trovino l’accordo per il suo trasferimento. La Lazio saluta un obiettivo, ma guarda già avanti per far sorridere Inzaghi e i tifosi.







