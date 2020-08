CdS | Il baby talento Tahsin: “Giocare nella Lazio sarebbe un sogno”

Esce allo scoperto Alpaslan Tahsin, baby talento classe 2004 seguito già da tantissime formazioni. Nell’ultima stagione ha sbalordito tutti nel suo Paul Komotiv, piccola società affiliata al Paok Salonicco, siglando 24 gol e 30 assist con la selezione Under 17. È un profilo da seguire attentamente anche considerando che non ha un contratto da professionista e dunque per portarlo a Formello servirebbe pagare soltanto il premio di formazione. In un’intervista rilasciata a Ihlas, Tahsin ha voluto esprimere tutta la gioia per l’interesse nutrito nei suoi confronti. Dopo aver affermato di essere a conoscenza di squadre turche ed europee che lo seguono, ha rilasciato parole al miele per la Lazio dichiarando come Roma sia una città magica confermando inoltre l’interesse dei biancocelesti. Alpaslan, però, non si è fermato qui arrivando ad affermare come abbia seguito i ragazzi d’Inzaghi, anche in Supercoppa Italiana e come giocare nella Lazo sarebbe un sogno. Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: