CdS | La Lazio non molla Kumbulla

La Lazio continua a sognare Marash Kumbulla. La società biancoceleste sogna ancora il colpo in difesa e per strappare il centrale al Verona sarebbe pronta a raddoppiare la contropartita tecnica lasciando intatta l’offerta da 20 milioni di euro. Così, oltre al cartellino di Andrè Anderson, la Lazio vorrebbe inserire quello di Lombardi dopo che la stessa società capitolina avrebbe rifiutato di inserirlo nell’affare Fares. Intorno all’albanese rimangono comunque puntati i fari di Inter e Juventus con Marotta che ha annunciato offerte (da rendere formali) da 30 milioni oltre a Salcedo e un Primavera. Tare sogna Kumbulla, ma in alternativa guarda a Koch del Friburgo e Kim Min Jae del Bejing Gouan. Oltre alla difesa si continua a lavorare sull’esterno sinistro con Fares in pole position (offerta da 7 milion per la Spal) e sul vice Strakosha dove si contendono il posto Consigli e Sergio Rico, mentre Proto pensa ad un nuova operazione per dei vecchi problemi ad un polso. Lo riporta Il Corriere dello Sport







