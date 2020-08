CdS | Lotito e Inzaghi: rinnovo in ritiro

Il rinnovo di Inzaghi slitta ancora, verrà discusso dopo il 23 agosto quando la Lazio partirà per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Il contratto del tecnico piacentino è in scadenza nel 2021, ma rispetto a quando siglò l’accordo un anno fa, gli scenari sono mutati, i rapporti con Lotito tornati sereni. In ogni caso, servirà discutere i termini del rinnovo: Simone farà valere i risultati conquistati sul campo tra Supercoppa, ritorno in Champions League e Scudetto sfiorato prima del lockdown, mentre Lotito, comunque consapevole dei risultati, spera in un piccolo sconto. Il presidente biancoceleste potrebbe presentare ad Inzaghi un’ offerta da due anni di contratto con opzione per il terzo con un ingaggio da tre milioni più bonus. Se ne parlerà in ritiro con il tecnico piacentino che nel frattempo chiede garanzie. La Lazio cerca di accontentarlo provando a chiudere i primi colpi. Lo riporta Il Corriere dello sport







