CdS | Silva non risponde e la Lazio riflette

David Silva, il profilo internazionale che la Lazio cerca per una grande Champions League, non risponde più. Dopo l’apertura al dialogo da parte dell’entourage del calciatore e l’assenso all’operazione, l’affare ha rallentato. Doveva chiudersi ad inizio settimana, poi è stato chiesto qualche giorno d’attesa, fin quando il tutto si è tramutato ancora in un nulla di fatto. Il fratello dello spagnolo, Nandez Jimenez, ha spiegato tale impasse con il fatto di essersi affidato ad un pool di avvocati per approfondire l’aspetto dei contratti con il Decreto Crescita che permetterebbe alla Lazio di ottenere degli sgravi fiscali rispetto all’ingaggio lordo del calciatore. La Lazio aspetta, ma intanto riflette per evitare di perdere tempo inutilmente prima di sentirsi dire di no anche considerando le possibili manovre di disturbo di alcune società tra cui la Juventus. Sullo sfondo, in ogni caso, rimane la Champions League del Manchester City con Silva che potrebbe decidere di pensare al futuro dopo il temine dell’esperienza in Inghilterra. Mentre gli interrogativi sullo spagnolo rimangono molti, Tare continua a lavorare sugli altri innesti. Ieri è stato chiuso l’accordo per l’attaccante del Fenerbahce Muriqi (16milioni più due di bonus) con il kosovaro che sbarcherà a Roma non appena Caicedo prenderà la via del Qatar mentre si tratta ancora sul prezzo (la Lazio vorrebbe almeno cinque milioni). Infine in attesa di Silva, è stata congelata la pista Mayoral, mentre è spuntata anche l’idea Paulinho. Lo riporta Il Corriere dello Sport







