ESCLUSIVA- In attesa della Lazio, Consigli va in ritiro col Sassuolo

Continua senza sosta il lavoro del ds Igli Tare alla ricerca del vice Strakosha. Tante le situazioni da dirimere nel ruolo di secondo portiere: mentre Inzaghi attende un profilo da grande squadra, Proto ragiona sulla possibilità di una operazione al braccio e Guerrieri è sempre più lontano da Formello. Sul fronte entrate, i nomi caldi rimangono quello di Andrea Consigli del Sassuolo e di Sergio Rico del Siviglia, ma in prestito al PSG. Per quanto riguarda il primo, calciatore d’esperienza che conosce alla perfezione la Serie A, la trattativa vive un momento di stallo: come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, al momento non ci sarebbero nuovi contatti tra le due società con il numero 47 neroverde pronto il 17 agosto ad iniziare la nuova stagione con il Sassuolo. Inzaghi aspetta mentre la Lazio attende il momento giusto per l’affondo decisivo.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: