GdS | Lazio, pronti quattro rinnovi per non sbagliare di nuovo

Errare è umano, perseverare è diabolico. Questo il pensiero in casa Lazio in vista dei prossimi rinnovi di contratto: dopo gli errori compiuti con De Vrij (salutato a zero) , Biglia e Keita (ceduti ad ottimo prezzo, ma all’ultimo), la società biancoceleste è pronta ai prolungamenti di Strakosha, Luiz Felipe, Patric e Marusic che al momento hanno il contratto in scadenza nel 2022. Per quanto riguarda i profili invece in scadenza nel 2021, tra cui Lulic, Radu, Parolo e Bastos, il discorso potrebbe variare per delle valutazioni tecniche ed anagrafiche. Precedenza, dunque, ai primi pronti a firmare fino al 2024 o 2025: l’obiettivo della società biancoceleste è chiudere tutte le situazioni entro l’autunno, quando il campionato sarà ripreso. Lo riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: