Il Messaggero | Muriqi siamo alle firme. Caicedo, c’è l’Atalanta

Valzer delle punte. La Lazio si muove alla ricerca di due attaccanti. In attesa di novità sul fronte David Silva, il ds Tare prosegue le manovre offensive. Sono ore decisive per il trasferimento di Vedat Muriqi, 26enne kosovaro del Fenerbahce. La trattative è entrata nella fase finale. I club da giorni hanno trovato un’intesa di massima sulla cifra e si sono accordati anche sulle modalità di pagamento: 16 milioni di euro più altri 2 di bonus. Pronto un contratto quinquennale da circa due milioni di euro a stagione. Sempre calda la pista per Borja Mayoral, classe ’97 del Real Madrid, che ha giocato in prestito al Levante: trovato l’accordo sul diritto di recompra in favore degli spagnoli intorno ai 35 milioni. In uscita Adekanye e Caicedo. Il primo chiede spazio ma a Formello la concorrenza è alta: ha attirato l’interesse di squadre inglesi, francesi e olandesi. il “Panterone”, invece, considera terminata la sua esperienza in biancoceleste: ha ricevuto offerte importanti dal Qatar, ma piace anche all’Atalanta che l’avrebbe individuato come erede di Zapata, in caso di partenza del colombiano. Lo riporta Il Messaggero







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: