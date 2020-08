Serie B, il Pescara di Crecco condanna il Perugia di Oddo alla Lega Pro

Sono serviti i calci di rigore per conoscere chi, tra Perugia e Pescara, si salva e chi retrocede in Serie C. Ad avere la meglio, dopo 120 minuti chiusi sul 2-1 (stesso risultato della gara di andata) sono stati gli uomini di Oddo. A referto le realizzazioni di Busellato e Mazzocchi, quindi le parate di Vicario su Galano e Fiorillo su Buonaiuto. Delfino che va in vantaggio grazie al rigore di Melegoni cui fa seguito la parata di Fiorillo su Iemmello; abruzzesi che provano a prendere il largo con Memushaj cui però risponde Carraro. A questo punto è Masciangelo a segnare il rigore decisivo. Il Pescara è salvo. Tuttoc.Com





