SOCIAL | Il gol più bello della stagione ha la firma di Milinkovic Savic – VIDEO

Come ogni anno la S.S Lazio attraverso i suoi canali social organizza un sondaggio rivolto ai tifosi per eleggere il più bel gol della stagione: a trionfare quest’anno è il sergente Milinkovic Savic che nella magica serata del 7 dicembre scorso realizza in area uno stop perfetto su cross di Luis Alberto e mette a segno un gol che varrà il vantaggio della Lazio sulla Juventus: match poi terminato 3-1 per gli uomini di Inzaghi. Di seguito il video del gol:







