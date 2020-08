Uefa, Ceferin: “Final Eight? Difficile riproporle in futuro”

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin in un’intervista a AFP ha parlato del formato innovativo utilizzato per concludere l’edizione della Champions League di quest’anno precludendo la possibilità di riproporlo in futuro:

“Le Final Eight sono una formula interessante ma difficilmente ripetibile perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo, nella prossima edizione, piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile. Quest’anno è stato particolare: fino a marzo non avevamo piani e da allora abbiamo provato a studiare diverse alternative, quindi, se si presenteranno nuove problematiche, saremo in grado di adattarci anche in futuro perché il mondo non si fermerà per sempre a causa di questo virus”.





