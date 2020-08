Buon compleanno a mister Petković, che ha guidato la Lazio nel derby più importante della storia

Nato a Sarajevo il 15 agosto del 1963, spegne oggi 57 candeline Vladimir Petković. È arrivato sulla panchina della Lazio il 2 giugno nel 2012, guidano i capitolini nella stagione 2012/2013 ed iniziando anche quella successiva, salvo poi lasciare la capitale a dicembre. Un tecnico che è entrato di diritto nella storia della Lazio e nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti: è lui l’allenatore che il 26 maggio 2013 ha messo in bacheca la sesta Coppa Italia della storia laziale, vincendo il derby più importante della storia. A distanza di anni, infatti, è impossibile non ricordarlo e non omaggiarlo: buon compleanno, mister…e grazie per la gioia immensa nel derby che ha fatto la storia!







