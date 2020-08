Il Messaggero | Lazio, raduno il 20 agosto, ma la squadra già corre

Prove generali in vista del raduno. I giocatori della Lazio non perdono tempo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 20 agosto a Formello. Tre giorni più tardi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Nessuno vuole farsi trovare impreparato. La condizione fisica viene prima di tutto. Spazio al workout anche in vacanza. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Parolo e Acerbi, tra una partita a paddle e l’altra, ne approfittano per una corsetta sul lungomare della Riviera romagnola. Milinkovic, volato alle Maldive, lavora in palestra per non perdere il tono muscolare. Immobile, fresco vincitore della classifica capocannonieri e della Scarpa d’Oro, esegue squat e affondi per rinforzare le gambe. Anche Lucas Leiva, tra ripetute e scatti sulla spiaggia di Ibiza, corre verso le Tre Cime di Lavaredo. Il brasiliano è reduce da un problema al ginocchio. Sta recuperando e ora vuole farsi trovare pronto. Stesso obiettivo di Riza Durmisi. Il danese, reduce dal prestito dal Nizza, è rientrato alla base e si tiene in forma, pubblicando su Instagram un video in cui indossa i pantaloncini della Lazio.





