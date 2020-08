La Repubblica | Lazio-Silva, giallo sulla firma: il piccolo mago tentato da Valencia e Al-Sadd

Si infittisce il mistero su David Silva: la Lazio non ha nascosto il forte interesse per lo spagnolo, arrivando già ad un accordo con lo stesso, attraverso il suo fratello-agente. Ora però, stando a quanto riportato da La Repubblica, all’ottimismo iniziale per la trattativa si contrappone ora in casa Lazio la paura della beffa visto che il Valencia non ha mai mollato il 34enne, così come l’Al-Sadd del suo ex compagno Xavi. A Formello, stando sempre al quotidiano, non avrebbero preso bene il comportamento dell’entourage di Silva.







