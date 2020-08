Serie B, si salva il Pescara contro il Perugia, i complimenti di Immobile: “Bravi ragazzi” – FOTO

Il Pescara supera ai rigori il Perugia nella doppia sfida valida per i playout di Serie B e condanna così la compagine di Oddo alla retrocessione. Al termine della gara, la rosa abruzzese ha festeggiato anche attraverso Instagram e non è mancato il commento di bomber Immobile. Il centravanti laziale infatti, visto il suo passato tra i pescaresi, si è complimentato con la squadra per il traguardo raggiunto, scrivendo nel post: “Bravi, ragazzi“, messaggio seguito dagli “applausi virtuali” dei social.







