SOCIAL| Djavan Anderson augura buon ferragosto e lancia la sfida: “A 40.000 vi regalo una maglia firmata” – FOTO

“Buon Ferragosto a tutti. A 40.000 vi regalo una maglia firmata“, così Djavan Anderson, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, coglie l’occasione per augurare una buona giornata ai suoi followers e per lanciare la “sfida” proprio ai suoi “seguaci social”. Ora è a quota 31mila fans, ma non appena raggiungerà la soglia stabilita sarà pronto a fare contento un sostenitore biancoceleste che riceverà la maglietta del giocatore, con tanto di autografo.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: