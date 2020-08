Calciomercato Lazio, dalla Spagna: offerti 6 milioni per Sergio Rico

Il portiere Sergio Rico tornerà a Siviglia a fine mese una volta conclusa la sua avventura con il PSG in Champions League. L’andaluso infatti, al termine delle Final Eight, non continuerà la sua avventura in Francia, dove si trovava in prestito, e sarebbero diverse le squadre interessate al cartellino dell’estremo difensore. Come riportato dal sito spagnolo Todofichajes l’offerta al momento più interessante è quella della Lazio: sul piatto 6 milioni di euro offerti al Siviglia per ottenere le prestazioni del portiere. Rico a Roma ritroverebbe Luis Alberto, con cui condivide l’agente. Ma i biancocelesti non sono gli unici interessati, secondo il Daily Mirror infatti anche il Leicester sarebbe sulle sue tracce. Si attendono novità nei prossimi giorni







