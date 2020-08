Calciomercato Lazio, Lotito dice basta: firma entro oggi di David Silva o…

Sono ore decisive per l’approdo alla Lazio di David Silva, jolly offensivo spagnolo che a breve si svincolerà dal Manchester City. Il presidente Claudio Lotito si aspetta una risposta definitiva da parte del calciatore entro la giornata di domenica, altrimenti la trattativa salterà definitivamente. Il presidente biancoceleste non ha apprezzato troppo l’allungamento dei tempi per l’affare, visto che la firma fino a qualche giorno fa sembrava imminente. Sebbene le voci sugli inserimenti di Juventus e Napoli siano state smentite dai club interessati, resta ancora forte l’interesse del Valencia. La Lazio si augura che quella di domenica possa essere la giornata decisiva per lo scioglimento definitivo delle riserve.

Intanto la Lazio continua a lavorare anche all’ingaggio di Marash Kumbulla, talento albanese del Verona su cui c’è anche l’Inter. Agli scaligeri, oltre a una parte cash, sono stati offerti anche i cartellini di André Anderson e Palombi. Non mancheranno anche gli esuberi da smaltire, visto che saranno ben 15 i calciatori che rientreranno a breve dai vari prestiti e si presenteranno al ritirestivo. Tuttomercatoweb.Com





