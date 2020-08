CALCIOMERCATO – Offerta del Valencia per Mayoral, Lazio lontana

Sono ore decisive per il futuro di Borja Mayoral, attaccante classe ’97 da tempo nel mirino della Lazio. La trattativa dei biancocelesti per il giocatore del Real Madrid (36 presenze e 9 gol nell’ultima stagione in prestito al Levante) è però in standby da alcuni giorni e non è l’unica. Motivo per cui il futuro di Mayoral potrebbe non essere a Roma: per il nazionale spagnolo si è fatto concretamente avanti il Valencia, con un’offerta da 15 milioni più bonus al Real Madrid. Cifre importanti, il Valencia ha fretta di chiudere l’affare. Se la Lazio vuole ancora Mayoral è chiamata a rifarsi sotto.

