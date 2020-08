Coronavirus, il Governo: discoteche chiuse e nuova stretta sulle mascherine

In seguito al nuovo aumento dei contagi da coronavirus negli ultimi giorni, il Governo poco fa ha diramato una nuova ordinanza: discoteche chiuse da domani in tutta Italia e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida.

“Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”, recita l’ordinanza alla firma del ministro della Salute Speranza che aggiunge: “Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l’attenzione”.

Stretta sull’utilizzo delle mascherine: “Dalle 18 alle 6 su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine torna obbligatoria anche «all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti“





