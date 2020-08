MOTO GP | Che paura per Valentino Rossi! Due moto gli passano ad un centimetro dalla testa | FOTO

Dopo l’incidente pauroso avvenuto in Moto2, anche in MotoGP è accaduto qualcosa di incredibile. Zarco su una chicane taglia la strada a Morbidelli e causa l’impatto tra le due moto, che corrono impazzite sul resto del tracciato: una si ribalta più volte e non prende Valentino Rossi per un centimetro all’inizio della curva, mentre l’altra, dopo aver preso le barriere, continua la sua corsa come un proiettile ancora una volta manca per pochissimo il pluricampione del motociclismo e stavolta anche Maverick Vinales. Le immagini sono spaventose, ma per fortuna Valentino Rossi è incolume, così come i due motociclisti coinvolti nell’incidente.







