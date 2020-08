Pancaro elogia Inzaghi: “E’ un predestinato, merita solo complimenti per ciò che sta realizzando”

L’ex difensore biancoceleste Pippo Pancaro si è raccontato in una lunga intervista per il Lazio Style 1900 Official Magazine: dal suo arrivo alla Lazio fino al commento dell’ultima stagione vissuta dalla Prima Squadra della Capitale. Sul sito ufficiale sslazio.it è apparsa un’anteprima dell’intervista dove Pancaro spende parole al miele per Simone Inzaghi con cui, per un periodo, ha anche condiviso lo spogliatoio:

“Simone ha stupito tutti, sta facendo un percorso da predestinato. Colpisce sicuramente la sua grande continuità nei risultati: non è semplice rimanere per tanti anni sulla stessa panchina in Italia, lui lo sta facendo e bisogna fargli i complimenti per questo percorso”.





