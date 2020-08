Casiraghi ricorda i derby della Capitale: “Nei giorni prima del match i tifosi ci motivavano al meglio”

Gigi Tysan Casiraghi torna, come spesso accade, a parlare di Lazio. Lo fa attraverso la rivista Lazio Style 1900 Official Magazine dove ricorda la preparazione alle stracittadine contro la Roma: “I tifosi ci motivavano al meglio quando dovevamo giocare contro la Roma, sentivamo la loro vicinanza soprattutto negli allenamenti che precedevano la sfida. In quegli anni, considerando che inizialmente non si combatteva per il titolo, il derby era ancora più importante e sentito di quanto lo sia ora: a fare la differenza era sempre l’adrenalina”.







