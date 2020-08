CdS | Fares a un passo: la Lazio stringe

È tempo di chiudere i primi colpi di mercato per costruire una grande Lazio. L’operazione Fares appare vicina alla conclusione: la forbice di tre milioni (10 contro 7) tra domanda ed offerta si è assottigliata grazie alla possibilità d’inserimento di una contropartita tecnica. La Spal aveva chiesto Lombardi, ma la Lazio aveva chiuso la porta perchè Inzaghi vuole valutare ad Auronzo i progressi del ragazzo del settore giovanile così da capire se può essere pronto per il grande salto. Ad essere inserito nell’affare potrebbe essere allora Simone Palombi, giovane quest’anno in prestito alla Cremonese dove ha collezionato 8 reti in 36 presenze. La Lazio stringe, viole chiudere prima dell’arrivo della concorrenza. In difesa, poi, rimane sempre caldo il nome di Kumbulla: i biancocelesti vorrebbero provare un ultimo assalto offrendo oltre ai quasi 20 milioni i cartellini di Andre Anderson e Lombardi (in questo caso sacrificabile). Sull’albanese dell’ Hellas rimane comunque forte l’Inter pronta a mettere sul piatto 30 milioni più Salcedo e un primavera, ma la Lazio non molla facendo leva sulla preferenza del calciatore. Le alternative, comunque, non mancano tra Min-jae Kim e Koch. In avanti, ancora viva la pista Mayoral con la Lazo che avrebbe accettato la recompra a favore del Real Madrid per circa 35 milioni. Lo spagnolo, però non avrebbe digerito bene l’attesa della Lazio e sullo sfondo arriva il corteggiamento di Valencia e Fiorentina. Infine, per il ruolo di vice Strakosha continua la sfida tra Consigli e Sergio Rico con l’estremo difensore del Siviglia che comunque può vantare altre offerte importanti. Lo riporta Il Corriere dello Sport







