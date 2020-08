CdS | Inzaghi definisce il piano della ripresa. Cinque le amichevoli della Lazio ad Auronzo

Simone Inzaghi è pronto, vuole tornare a fare sul serio. Nella giornata di oggi, il tecnico piacentino incontrerà il club manager Peruzzi e gli altri componenti dello staff per delineare il piano degli allenamenti. La squadra si ritroverà a Formello giovedì quando verrà sottoposta ai tamponi ed ai test seriologici anti Covid (alcuni li svolgeranno obbligatoriamente comunque perchè rientranti da Spagna e Grecia). Non dovrebbero essere previste, invece, le visite mediche considerando che l’ultima volta si sono tenute due mesi fa alla ripresa del campionato. Se sul possibile allenamento rimangono dubbi (forse si svolgeranno solamente i tamponi), nei due giorni successivi andranno in scena i classici test atletici prima di arrivare ad Auronzo domenica sera. Sotto le tre cime di Lavaredo la Lazio rimarrà poco meno di due settimane nel corso delle quali svolgerà cinque amichevoli: il 26 agosto i biancocelesti affronteranno l’Auronzo, tre giorni dopo poi sarà la volta del match con il Cadore, mentre il 30 agosto ci sarà Lazio-San Giorgio. A chiudere il quadro saranno prima Lazio-Padova (1 settembre) e Lazio-Vicenza (4 settembre). A breve Inzaghi dovrà anche stilare la lista dei convocati dovendo gestire i tanti esuberi: al momnento le camere prenotate sono 45 (tra Hotel Auronzo ed altre due strutture). Lo riporta Il Corriere dello Sport







