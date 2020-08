CdS | La Lazio ad Auronzo ritrova i tifosi

La grande notizia è arrivata. Ad Auronzo la Lazio ritroverà i suoi tifosi che dovranno sempre attenersi al senso di responsabilità e alle prescrizioni della circolare 84 della giunta regionale del Veneto dove si specifica in maniera dettagliata la possibilità di assistere da parte del pubblico ad eventi sportivi anche allenamenti rispettando le norme che permettono ingressi contingentati, posti a sedere ben definiti ed obbligo di mascherina per giungere sino al posto designato e per qualsiasi spostamento. Nei prossimi giorni la Lazio, insieme al Comune di Auronzo, al Comando dei vigili urbani e alla Media Sport Event, definirà in maniera ufficiale tutte le linee guida da seguire mentre torna il sorriso sul viso dei sostenitori biancocelesti. Al campo Zandegiacomo (2500 persone la capienza) potrebbero entrare contemporaneamente 1000 spettatori anche se forse la società biancoceleste potrebbe decidere per una soglia minima da indicare su prenotazione, lasciando il proprio numero di telefono per la tracciabilità anti Covid-19. In ogni caso, la regola numero uno rimarrà l divieto d’assembramenti, soprattutto lontani dal campo d’allenamento e nelle vie del paese. Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: