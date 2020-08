CdS | Silva sul filo: Lazio in attesa

Passano i giorni, non cambia la situazione. Nonostante l’eliminazione del Manchester City che avrebbe dovuto accelerare i tempi della trattativa tra David Silva e la Lazio, a Roma non è arrivata nessuna risposta. Ieri, da Cortina d’Ampezzo, Lotito trasmetteva un cauto ottimismo, eppure il tanto atteso assenso ( inizialmente fissato per il 10 agosto) ancora manca. Silva prende prende tempo e riflette mentre in lontananza si inizia ad intravedere l’ombra del Valencia con la moglie Melanie che spingerebbe per un ritorno di David al Mestalla anche a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle proposte dalla Lazio. Su Silva al momento non ci sarebbero altri club mentre il tempo stringe con una Lazio in posizione d’attesa. Lo riporta Il Corriere dello Sport







