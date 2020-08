De Vrij ricorda il trasferimento all’Inter: “Mi piaceva l’intero progetto. Volevo i nerazzurri”

Stefan De Vrij riapre una ferita ancora non completamente guarita nel cuore dei tifosi della Lazio. Il trasferimento all’Inter a parametro zero nel 2018 con l’epilogo dell’ultima giornata all’Olimpico non è facile da dimenticare con il tutto coronato da ufficialità da parte dei nerazzurri nella settimana dello scontro Champions decisivo. A riaprire il cassetto dei ricordi ci ha pensato lo stesso difensore che ai microfoni di Ad.nl ha dichiarato come abbia deciso di vestire la maglia nerazzurra perchè convinto dall’intero progetto del club affermando inoltre con fermezza la volontà maturata di andare all’Inter.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: