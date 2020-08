Friedkin, neo proprietario Roma: “Il nostro impegno è totale, saremo molto presenti”

“Intendiamo rendere la Roma uno dei principali nomi nell’universo calcistico. La nostra visione per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata”. Così il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, in una nota dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto del club giallorosso. “Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio – aggiunge il nuovo presidente -. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”. Lo riporta Ansa.it







