Lazio, un big per il salto

Rafforzare una squadra già forte di suo tra piedi buoni e grande tenacia. La Lazio, dopo un’ ottima stagione, vuole crescere ancora e per fare ciò cerca profili internazionali capaci di far alzare l’asticella. Alla base del sogno David Silva ci sarebbe proprio quest’intenzione per avere a disposizione un profilo d’esperienza che ha familiarità con la Champions League. Lo spagnolo è alla ricerca di una nuova sfida e le altre offerte oltre alla Lazio sembrerebbero perdere peso nelle ultime ore: Xavi lo aveva cercato per portarlo all’Al Saad proponendogli un grande contratto, ma ora potrebbe lasciare l’Arabia per tornare a Barcellona; il Valencia si è fatto avanti ma vive un momento complicato con i calciatori più rappresentativi che vogliono partire. Silva ragiona mentre dalle parti di Formello si respira un cauto ottimismo. In ogni caso, la Lazio sogna il grande colpo: per questo motivo avrebbe pensato a Thiago Silva, ma il brasiliano probabilmente tornerà in patria nonostante qualche interesse del Milan. Sempre parlando di grandi nomi, sarebbe stato proposto ai biancocelesti anche Otamendi vicino al Valencia con l’affare però praticamente tramontato. Infine, la Lazio avrebbe contattato anche Cavani, ora vicino al Benfica, anche se in Portogallo si vocifera di un Matador in attesa dopo che la Lazio si sarebbe fatta avanti. Lo riporta Il Messaggero







