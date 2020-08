Il Valencia in difficoltà: proposto ai calciatori il pagamento tramite cambiali

David Silva tra Valencia e Lazio. Questo il filo sul quale si gioca il futuro dell’ex Manchester City che nella decisione, però, dovrà anche tener conto delle difficoltà economiche del club spagnolo. Come reso noto da Lasprovincias.es, infatti, in mattinata sarebbe andato in scena un incontro tra la squadra ed il diretto finanziario della società che avrebbe proposto ai calciatori un pagamento degli stipendi tramite cambiali a partire da settembre 2021. Una proposto rispedita subito al mittente anche considerando che le cambiali stesse non potrebbero essere garantite né dal club né dall’azionista di maggioranza Peter Lim. In una situazione del genere, il Valencia rischia di non riuscire ad iscriversi alla prossima Liga considerando l’inadempienza rispetto ai vari salari. Silva osserva e ragiona, la Lazio aspetta.







