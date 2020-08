Marca avvicina David Silva alla Lazio “Ha analizzato le offerte di altri club, ma sembra aver deciso”

La giornata si avvia alla conclusione e si entra nelle ore caldissime per il futuro di David Silva. Lo spagnolo, dopo essersi congedato dal Manchester City, si è concesso ancora qualche ora per riflettere sulle varie offerte, oltre alla Lazio, giunte per il futuro. La proposta economica dei capitolini rimane molto interessante e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca il calciatore negli ultimi minuti starebbe sciogliendo le ultime riserve avvicinandosi sempre più alla Lazio.







