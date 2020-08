SOCIAL | Gli ex compagni del Manchester City salutano Silva | FOTO

È tempo di saluti ufficiali in casa Manchester City. Dopo una decade, David Silva saluta i Citizens con i compagni di squadra che, dopo la società, hanno deciso di celebrarlo attraverso post molto toccanti via social. Dopo Gabriel Jesus, a salutare lo spagnolo ci ha pensato il Kun Sergio Aguero: ” Abbiamo imparato molto da te. Ogni giorno. Ti sei ingrandita @ManCity e ci hai resi migliori. È stato un onore aver condiviso tutti questi anni con te e con così tanti risultati. Ci mancherai. Tutto il meglio per quello che viene. Eternamente grazie”. Dopo l’argentino, anche Kevin De Bruyne si è lasciato andare ad un messaggio d’addio: “Triste vedere quest’uomo lasciare il club dopo 10 anni incredibili. È stato un onore giocare con te e ti auguro tutto il meglio per il futuro, amico mio“. Al belga poi ha fatto seguito il difensore Laporte che ha salutato anche il portiere bravo: “Ti auguro sempre il meglio Ayme, non cambiare mai amico mio 👌🏻👍🏻 sempre un grande successo!!”.

Sad to see this man leave the club after an incredible 10 years. It was an honour to play with and wish you all the best in the future my friend ⁦@21LVA⁩ pic.twitter.com/DijzzZlhFW

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) August 17, 2020