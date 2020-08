SOCIAL | David Silva saluta il Manchester City: “Dico addio al club che ha segnato la mia carriera e la mia vita” | FOTO

È arrivato il momento di dire addio per David Silva al Manchester City. Lo spagnolo, ancora indeciso sul suo futuro, ha voluto salutare con una lunga lettera via social i suoi vecchi tifosi dopo dieci anni in Inghilterra e 13 titoli conquistati. Una lettera intensa, ricca di particolari dove a primeggiare è la grande crescita professionale ed umana avuta dallo spagnolo che al City ha sempre respirato aria di famiglia. Un messaggio importante in cui afferma di sentirsi onorato di aver vestito la maglia e la fascia da capitano dei Citizens concludendo con gli auguri di un grande futuro per il club inglese.







