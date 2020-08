SOCIAL | Il Manchester City saluta Silva e lo omaggia con una statua all’Etihad Stadium | FOTO

Sono ore di attesa caldissime per il futuro di David Silva. Lo spagnolo ha preso tempo mentre in casa Lazio si continua a sperare in un suo approdo nella capitale. Nel Frattempo, il suo ormai ex club, il Manchester City, ha voluto onorare la carriera decennale dello spagnolo con i Citizens sia ringraziandolo via social che attraverso una statua celebrativa la quale verrà posizionata all’Etihad Stadium. Come reso noto attraverso il sito ufficiale, la decisione è stata comunicata a Silva da parte del presidente Khaldoon Al Mubarak in una conversazione privata dopo l’ultimo match di Premier League. Allo spagnolo, inoltre, sarà dedicato un campo d’allenamento con un mosaico su misura presso la City Football Academy.







