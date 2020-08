SOCIAL | La Lazio suona la carica: “Inizia una nuova settimana, una nuova stagione” | FOTO

Le vacanze stanno per terminare, è ora di tornare a sudare con l’aquila sul petto per Immobile e compagni. Appuntamento fissato per giovedì quando il gruppo si ritroverà a Formello per i primi test medici. Sarà l’occasione per rivedersi dopo poco più di due settimane, fare il punto della situazione e guardare alla prossima stagione. In attesa del ritrovo, a suonare la carica ci ha pensato la Lazio via social: “Inizia una nuova settimana. Inizia una nuova stagione“.







