Per Lei Combattiamo SOCIAL | La Lazio torna indietro quattro anni e ricorda l’arrivo di Bastos | FOTO SOCIAL | La Lazio torna indietro quattro anni e ricorda l’arrivo di Bastos | FOTO Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Quattro anni fa Quissanga Bastos arrivava alla Lazio tra esperienza e qualche scetticismo. Alla prima da titolare fermò benissimo Higuain alla Juventus come presagio di una grande carriera con l’aquila sul petto. Con il passare del tempo, però le attese sono state parzialmente disilluse soprattutto a causa di errori principalmente di concentrazione costati cari ai biancocelesti. La sua esperienza nella Capitale sembrerebbe vicina alla conclusione, ma intanto la società ricorda il suo approdo a Formello. ⚪️🔵 Quattro anni fa @quissanga91 diventava un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/UixzJKwXkh — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 17, 2020



Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo

More in Per Lei Combattiamo