Zauri riparte da Bologna: allenerà la Primavera

Come riporta Gianlucadimarzio.com l’ex biancoceleste Luciano Zauri è il nuovo allenatore dei ragazzi della Primavera del Bologna. Dopo le esperienze a Pescara e con l’Udinese come vice di Oddo, il tecnico ripartirà dai giovani rossoblù, dove ritroverà un altro ex biancoceleste, Sinisa Mihajlovic. Pronto un contratto di due anni per il tecnico sul quale la dirigenza ha puntato con decisione per dare nuovo slancio alla formazione Primavera.





