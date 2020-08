18 agosto 2015, l’esordio di Milinkovic con la maglia della Lazio | FOTO

Era il 18 agosto del 2015. La Lazio allenata da Stefano Pioli, che nella passata stagione aveva centrato il terzo posto in Serie A TIM, sfidò il Bayer Leverkusen in occasione della gara d’andata dei preliminari di Champions League.

Al 53° minuto di gioco, il tecnico parmense sostituì Onazi per concedere a Milinkovic l’esordio in maglia biancoceleste. La gara si concluse sull’1-0 per i capitolini, ma la storia del serbo nella Prima Squadra della Capitale era appena iniziata. Il 22 agosto successivo, la prima gara in Serie A TIM del numero 21 biancoceleste che, invece, siglò la prima rete nel campionato italiano di massima serie il 9 gennaio del 2016 in occasione del match disputato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Oggi Milinkovic vanta 122 presenze e 24 reti con l’Aquila sul petto; due marcature, in particolare, del serbo rimarranno nella storia biancoceleste: il centrocampista di mister Simone Inzaghi ha, infatti, deciso i due derby, sia quello d’andata, sia quello di ritorno, validi per le semifinali di Coppa Italia nella stagione 2016-2017. SSLazioAgenziaUfficiale







