Canigiani: “Ad Auronzo sarà presentata una delle nuove maglie della prossima stagione”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio: Ogni giorno ci sono dei cambiamenti e questi sono legati anche alla crescita dei contagi per coronavirus. Non abbiamo indicazioni precise, speriamo che le cose possano migliorare più avanti perché ancora non abbiamo notizie in merito all’apertura degli stadi. La regione Veneto ha autorizzato la presenza contingentata dei tifosi nei ritiri delle squadre purchè avvenga mediante una prenotazione tramite il sito del comune di Auronzo di Cadore. Per i nostri calciatori dovremo garantire un certo tipo di distanziamento. Non ci sarà il Lazio Style Village che solitamente è sempre stato aperto per i tifosi biancocelesti più piccoli, ma ci sarà la possibilità di vedere gli allenamenti nel rispetto delle regole che verranno illustrate. Ad Auronzo verrà presentata una maglia ufficiale della prossima stagione: tale introduzione si terrà nella piazza di Auronzo, ma tenendo conto sempre delle regole in vigore e del distanziamento sociale”.