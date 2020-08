CdS | David Silva, Tare infuriato: “Aspetto una dichiarazione ufficiale”

Il “tradimento” di David Silva brucia molto in casa Lazio. Lo spagnolo, dopo essersi promesso quasi sposo dei biancocelesti, ha fatto dietrofront accasandosi in patria alla Real Sociedad. Una decisione improvvisa che dalla parti di Formello ha lasciato tutti stupiti ed infuriati. Uno dei più scottati dalla situazione sarebbe stato il ds laziale Igli Tare che appena appresa la notizia avrebbe inviato un messaggio al calciatore ed ai suoi procuratori in cui avrebbe affermato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto. Lo riporta Il Corriere dello Sport







