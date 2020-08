Dalla Spagna: L’Alaves ragiona su un ritorno di Jony

C’è un traffico apparente sulla fascia sinistra della Lazio. Con Fares sempre più vicino, il ruolo di vice Lulic (sempre che il bosniaco torni in forma al meglio dopo lo stop alla caviglia) appare già deciso. Per questo motivo, Jony starebbe meditando sul suo futuro: l’Alaves, suo ex club nel 2018-19, come scritto da El Correo, vorrebbe riportarlo in Spagna nella squadra dove l’esterno riuscì ad esprimersi al meglio grazie a 4 reti e 11 assist. Secondo il quotidiano iberico la trattativa è complicata, ma si sa, nel mercato tutto può succedere. Lo riporta Ilcorrieredellosport.it







