E’ questa la nuova maglia fluo per gli allenamenti della Lazio?| FOTO

Con la conclusione della stagione, si pensa al prossimo campionato ed alla Champions League. Ma non c’è solo il calciomercato a portare nuovi giocatori, anche le maglie della Lazio sono state svelate in parte nel finale della Serie A ed altre durante il ritiro di Auronzo. Nel frattempo, un piccolo spoiler arriva direttamente da Instagram, dove i due giocatori della Primavera, Mattia Novella e Andrea Marino, hanno postato una IG stories con la nuova canotta giallo fluo e nera, che sarà utilizzata per gli allenamenti della squadra.

fluo





