GdS | Lazio, che beffa: ora Tare punta James Rodriguez. Da non sottovalutare l’ipotesi del ritorno di Felipe Anderson

Dopo giorni di attesa, David Silva ha scelto il suo futuro: nonostante la trattativa quasi ai dettagli con la Lazio, lo spagnolo ha deciso di tornare a casa. E’ arrivata infatti nella tarda serata di ieri l’ufficialità della firma dell’ex City per la Real Sociedad. Ora la società biancoceleste si muoverà per trovare un’alternativa e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel taccuino di Tare potrebbe esserci finito James Rodriguez, che vuole lasciare il Real Madrid. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2021 e con il suo club, i capitolini stanno già parlando di Borja Mayoral: la trattativa non sarà facile per via dell’ingaggio del giocatore (6 milioni), ma spalmando il contratto su più anni, l’affare potrebbe concretizzarsi. Da non sottovalutare inoltre, l’ipotesi di un possibile ritorno di Felipe Anderson dal West Ham, che sicuramente la piazza laziale gradirebbe molto.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: