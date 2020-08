Giovannone, ex azionista di maggioranza del Torino: “Lotito sarebbe dovuto entrare come mio socio”

Luca Giovannone, l’imprenditore ex azionista di maggioranza del Torino che nel 2015 cedette la società granata a Urbano Cairo è intervenuto a ToroNews.net dove ha svelato un retroscena interessante che coinvolge anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Interrogato sulle attese disilluse o meno da parte della gestione Cairo, Giovannone ha dichiarato: “Cerco di rispondere tramite un ragionamento. Claudio Lotito sarebbe dovuto entrare come mio socio. Quello che oggi è il presidente della Lazio ha ottenuto soddisfazioni sportive ben maggiori, dalla Coppa Italia alla qualificazione in Champions League. Dunque, facendo una comparazione, la risposta è affermativa: negli ultimi 15 anni era lecito aspettarsi qualcosa in più dal Torino”.







